Leclerc principesco, Piastri oscura Norris. Verstappen uomo nell'ombra

LE PAGELLE DEL GP DI MONACO

Il monegasco si toglie un gran peso dalle spalle, per il tre volte campione del mondo un weekend nell'anonimato

© Getty Images CHARLES LECLERC: VOTO 10 E LODE Charles allo specchio. Dopo la terza pole position, finalmente la prima vittoria"in casa". Il voto in doppia cifra per come Charles ha sorvolato senza incertezze la concorrenza lungo l'intero fine settimana. La lode invece per la sincerità con la quale si è aperto a fine gara, rivelando le sue emozioni e dedicando il successo a papà Hervé e all'amico Jules Bianchi. Montecarlo è molto spesso un episodio isolato all'interno di una stagione che prima e dopo ha altri protagonisti assoluti ma nel caso di Charles la prima coppa monegasca potrebbe averlo sbloccato, regalandogli una consapevolezza nuova, da spalmare su altre piste e in altri posti.

© Getty Images

OSCAR PIASTRI: VOTO 8,5

Ha portato a casa il miglior risultato possibile, nel senso che senza soste ai box (sulle quali puntava fin dal giorno prima) era impossibile provare a ribaltare in pista il verdetto delle qualifiche. Oscar merita però ben un applauso sonoro per quel tentativo - fatto al Portier - di mettere il muso della sua McLaren all'altezza delle ruote posteriori della Ferrari numero sedici.

CARLOS SAINZ: VOTO 7,5

Bravo a confermare con il terzo gradino del podio l'identica posizione sullo schieramento di partenza. Anche fortunato a poter prendere il secondo via dopo la foratura a pochi secondi dallo spegnimento del primo semaforo. Nonostante il countdown verso la sua separazione da Maranello, le motivazioni rosse dello spagnolo non conoscono flessioni e cali di tensione. Tutti i piloti del Mondiale sono professionisti al massimo livello: l'atteggiamento di Carlos è da questo punto di vista paradigmatico.

LANDO NORRIS: VOTO 6

Chiude così così un mese di maggio iniziato con il primo acuto della carriera. Da Miami a Montecarlo (passando per Imola) il trend di Norris è un po' in calando. Certo, il livello rimane altissimo ma Lando a Montecarlo ha sofferto Piastri forse più del lecito, faticando ad entrare nel ritmo e in particolare ad essere all’altezza dell'australiano richiesto al fondamentale appuntamento con le qualifiche.

© Getty Images

ESTEBAN OCON: VOTO 4

Andare all'attacco sempre e comunque fa parte del dna di Esteban e fin qui niente di male o di strano. Se però al primo giro vai all'arrembaggio del tuo compagno di squadra nel contesto di una stagione fin qui avarissima di soddisfazioni per Alpine, beh... questo è piuttosto grave e non rimarrà impunito. Forse Ocon ha peccato di presunzione o di autostima, ricordando il suo podio monegasco di un anno fa. Per fortuna a raddrizzare la barca de team bleu ci ha pensato PIERRE GASLY (VOTO 8,5) che ha condotto in porto una performance impeccabile, regalando il secondo punto iridato ad Alpine, quattro domeniche dopo quello incasellato dallo stesso Ocon a Miami.

© Getty Images

KEVIN MAGNUSSEN E SERGIO PEREZ: SENZA VOTO

Difficile spostare dal fifty-fifty la quota-responsabilità della carambola del primo via tra Sergio e Kevin: se ne sono lavate le mani perfino i probiviri del Collegio dei Commissari di Gara. "Racing incident" e passiamo oltre. Nessun giudizio di colpevolezza, tantomeno assoluzione per il messicano di Red Bull e per il danese di Haas. Diciamo che fa parte del gioco: un gioco sempre pericolosissimo, a Montecarlo anche più del solito. Con l'aggravante, per Checo, di trovarsi nella bagarre di fondo schieramento con una monoposto che meriterebbe ben altro palcoscenico.

MAX VERSTAPPEN: VOTO 6

Imbrigliato per tutto il GP in una sfida inconcludente e in buona sostanza perdente con le Frecce d'Argento. Max manda giù con chissà quanta fatica un GP come gli capita raramente di vivere e - tenendo conto della quasi totale assenza di sorpassi quest'anno a Montecarlo - non gli si può certo assegnare una insufficienza. D'altra parte aveva messo le mani avanti fin dal primo turno di prove libere. Dopo il pit stop ha messo in fila una serie di giri veloci ma il punto bonus a fine gara se lo è aggiudicato Hamilton. Un fine settimana in tutto e per tutto da dimenticare in fretta.