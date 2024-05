Leclerc: "Presto nuovi miglioramenti, a Monaco voglio vincere"

FORMULA 1

Il ferrarista verso la gara di casa: "Ottimista per il futuro". Vasseur: "Dobbiamo fare uno step in qualifica"

F1, la McLaren si tinge di verdeoro: a Monaco nel ricordo di Senna







© Ufficio Stampa 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Gli aggiornamenti di Imola hanno funzionato. Abbiamo fatto dei miglioramenti e ne dobbiamo fare altri perché c'è la McLaren che ha fatto un grosso passo avanti. E poi c'è la Red Bull che resta il riferimento fino ad ora. Ma la direzione presa a Maranello con gli ingegneri ci rende tutti contenti e sono ottimista per il futuro". Sono le parole di Charles Leclerc a Monaco Info alla vigilia del GP di Monaco di F1, che il pilota della Ferrari correrà sul circuito di casa.

"C'è qualche altro aggiornamento che arriverà e spero ci permetterà di prendere un vantaggio. A Imola non abbiamo vinto, ma abbiamo ottenuto i punti che potevamo ottenere - ha aggiunto - . Proverò a vincere domenica a Monaco, è il mio weekend preferito perché spingere al massimo in quelle strade è straordinario, si decide praticamente tutto al sabato in qualifica ed è anche per questo che a noi piloti piace tanto quel fine settimana".

VASSEUR: "CI SERVE UNO STEP IN QUALIFICA"

"A una settimana dalla nostra gara di casa, a Imola, il prossimo weekend tocca a quella di Charles, e come squadra vogliamo aiutarlo a chiudere il conto aperto che ha con la pista di Monte Carlo. Carlos, dal canto suo, ama molto il tracciato del Principato sul quale ha ottenuto il suo primo podio al volante di una Ferrari, dunque le motivazioni per entrambi sono molto alte. Come è noto quello di Monaco è un circuito sul quale i sorpassi con l’attuale generazione di monoposto sono molto difficili. La qualifica sarà di importanza fondamentale: dovremo provare a fare quello step che in questa stagione ancora ci è mancato per partire davanti a tutti. Al simulatore così come nei meeting con gli ingegneri ci siamo preparati nei dettagli e contiamo di essere protagonisti", ha detto il team principal Frederic Vasseur.