Mondiale per Club: il Los Angeles FC stacca l'ultimo pass, 2-1 al Club America

La trentaduesima squadra che parteciperà al Mondiale per Club FIFA 2025 è il Los Angeles FC di Giroud e Lloris. Gli americani vincono 2-1 lo spareggio contro il Club America che va a un passo dal sogno, ma viene eliminato con due gol a fine tempo. Proprio in California, la squadra dell'Mls vede da vicinissimo l'addio alla competizione che giocherà di fronte al suo pubblico (e anche il play-in si gioca a Los Angeles), ma supera in rimonta i messicani che si illudono al 64': Sanchez conclude in area ma dopo il tiro viene colpito da Igor Jesus. Dopo una lunga revisione al Var, ecco il rigore per il Club America segnato da Brian Rodriguez. Sembra finita, ma all'89' il Los Angeles FC pareggia: calcio d'angolo battuto da Bouanga e colpo di testa vincente di Igor Jesus. Si va così ai tempi supplementari e a deciderla sono Olivier Giroud e Denis Bouanga: l'ex Milan fa sponda dal limite, il centrocampista conclude dal limite e con una decisiva deviazione trova il gol che vale il 2-1 e il pass per il Mondiale per Club.