Leclerc: "Orgoglioso della vittoria Ferrari a Le Mans, è stato incredibile"

Il monegasco punta ora sull'ottavo appuntamento del Mondiale per dare una svolta al Mondiale della Ferrari

© Getty Images "Mi piacerebbe correre la 24 Ore di Le Mans: è un evento incredibile. Di sicuro un giorno voglio... spuntare questa casella. Quando sarà non ne ho idea, ma sono estremamente orgoglioso di quello che ha fatto la Ferrari, è stato pazzesco". Da Barcellona a Montreal passando per Le Mans: in attesa di rimettersi al volante nel weekend del Gran Premio del Canada, Charles Leclerc si è distratto domenica scorsa dai problemi della SF-23 assistendo alla clamorosa vittoria della Ferrari nella classica di durata francese, aprendo anche ad una sua possibile partecipazione, verosimilmente però rimandata al termine della sua carriera nei Gran Premi del Mondiale.

© Twitter

"È una sensazione fantastica. Avere una Rossa che vince è incredibile, specie perché si tornava a correre qui dopo tanti anni, è un'edizione molto speciale. Peccato per la seconda Ferrari, che è stata sfortunata".

Per il monegasco insomma la dimostrazione di superiorità della 499P gestita in pista da AF Corse sia in qualifica che in gara ha rappresentato un'iniezione di fiducia e di motivazione che lascia però adesso spazio all'ottava tappa del Mondiale, alla quale Charles e il suo compagno di squadra Carlos Sainz chiedono un risultato di rilevo e Leclerc in particolare un passo (o magari due!) avanti rispetto al terzo posto di Baku, primo (e fin quasi unico) podio 2023 per le Rosse.