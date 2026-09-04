F1, Vasseur: "A Monza è difficile, ma Ferrari lotterà fino alla fine"

04 Set 2026 - 20:08
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"Nel complesso è stata una buona sessione. È sempre difficile a Monza perché si può giocare parecchio con le mappature del motore o con il carico di carburante, e questo fa un'enorme differenza. Noi però siamo concentrati sulla vettura e sull'assetto per domani; finora è andata piuttosto bene". Così il team principal della Ferrari Fred Vasseur dopo la prima giornata di libere del Gran Premio d'Italia di F1 a Monza. "Sappiamo che non sarà la gara più semplice della stagione per noi: abbiamo ancora un divario a nostro danno in rettilineo e Monza non è il circuito ideale per questo. Ma lotteremo, esattamente come abbiamo fatto a Silverstone dove avevamo un divario simile e abbiamo svolto un bel lavoro. Vedremo in qualifica", ha aggiunto ai microfoni di Sky. "Per le qualifiche penso che Russell e Verstappen avranno la scia dai rispettivi compagni di squadra. La gara però è domenica e noi avremo il vantaggio di avere due macchine in corsa, mentre qualche nostro avversario potrebbe avere penalità".

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