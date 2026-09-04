Us Open, Paolini: "Una giornata difficile, ma sono tornata a competere"

"E' stata una giornata tosta e difficile, con tanti alti e bassi, ma facevo fatica". Lo ha detto Jasmine Paolini dopo la sconfitta con la romena Cirstea al terzo turno degli Us Open di New York. "Il tennis e' uno sport sempre piu' fisico e veloce, da un anno all'altro il livello si alza e non e' facile stare al passo tra tornei e allenamenti", ha detto l'atleta toscana, osservando che "fisicamente ti porta al limite e si arriva piu stressati anche perche' il calendario e' fitto". Jasmine, tornata alle gare dopo un infortunio che per quattro settimane non le ha fatto toccare racchetta, ha ammesso che oggi non ha fatto una buona partita ma ha invitato a guardare il lato positivo: "Sono tornata a competere".