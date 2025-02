Leclerc non scopre le carte: "Bilanciamento incerto, tanto lavoro da fare"

"Siamo ancora in una fase davvero troppo preliminare, sessione per sessione cambia parecchio da giorno a giorno. Non sappiamo in quali condizioni abbiano lavorato gli altri rispetto a noi, ad iniziare dal livello di carburante. Noi pensiamo solo a noi stessi. Abbiamo cercato di differenziarci nelle scelte, ma così hanno fatto i nostri avversari. Al momento sembra andare tutto nella direzione giusta. A Melbourne sarà tutta un'altra storia, soprattutto dal punto di vista delle temperature. Hamilton deve adattarsi ai software diversi da quelli ai quali era abituato ma non ci sono problemi. Lewis ama passare tanto tempo in fabbrica con il team. Poi però il simulatore è una cosa, la pista è un'altra. In ogni caso per Melbourne saremo pronti. A Milano giovedì prossimo sarà un grande evento, in pratica una nuova presentazione. Sarà un modo di avvicinarci ai nostri tifosi, mostrare loro macchina e farli avvicinare ai piloti.