Leclerc: "Non potevamo fare di più". Sainz: "Gara compromessa al via"

GP UNGHERIA

Il clan di Maranello prova a farsi andare bene l'esito finale di un weekend lontano dalla perfezione

© Getty Images "C'era il passo per il podio, ma qui a Budapest è difficile sorpassare. Non credo che potevamo fare di più oggi, ma è stata una gara ben gestita. Avremo bisogno prima di aspettare prima di vedere miglioramenti". Charles Leclerc moderatamente soddisfatto al capolinea di un Gran Premio nel quale (ma è una magra consolazione) il monegasco è riuscito ad avere la meglio sul proprio compagno di squadra dopo due giorni alle sue spalle. Il cammino per il ritorno ai vertici però - Charles chiude così - è ancora complicato.

© Getty Images

Tutto compromesso fin dal via per Carlos Sainz:

"La partenza su questo circuito è ancora più complicata, e conta ancora di più, che altrove. Non so se ho commesso un errore io o se la nostra procedura di lancio era impostata in modo troppo aggressivo e abbiamo avuto pattinamento. Ne devo parlare con gli ingegneri".

© Getty Images

Il Team Principal Frederic Vasseur cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno e lancia uno sguardo in avanti. Intanto però la Scuderia perde il secondo posto nel Mondiale Costruttori, a vantaggio della McLaren ovviamente:

"Nel complesso abbiamo tratto il massimo da quello che si poteva ottenere da questo week-end. Siamo andati forte nella parte centrale, dobbiamo fare un passo in avanti in termine di prestazione. Siamo sulla strada giusto considerati i distacchi dell'anno scorso. Faremo un annuncio sulla nuova organizzazione dopo la pausa estiva".