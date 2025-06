Leclerc: "Mettiamo sotto pressione le McLaren"

"Sono molto soddisfatto ma... non del tutto. Ci sono aspetti positivi e altri un po' meno. Era da un po' di tempo che non partivo davanti (Montecarlo, ndr) ma non abbiamo mai smesso di spingere. Qui abbiamo portato qualche novità che ha fatto la differenza. Era quello che sparavamo sulla carta ma finché la macchina non scende in pista non sai mai se funzionerà. Intanto ringrazio la squadra. Il gap in qualiifca però è stato enorme. Di solito siamo più forti sul passo gara, anche se la differenza è stabilmente di tre o quattro decimi un po' su ogni tipo di pista. Possiamo provare a mettere pressione alla McLaren. Non abbiamo una macchina da pole, ma dobbiamo anche ammettere che Norris ha fatto un gran giro, sicuramente me lo andrò a rivedere. Proviamo però a dare loro del filo da torcere in gara".