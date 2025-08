Finisce negli ottavi di finale la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio al WTA 1000 di Montreal. Le due azzurre, prime favorite del seeding e seconde nella Race to Ryadh, hanno ceduto per 7-6(3) 6-2, in un'ora e 27 minuti di partita, alla ceca Barbora Krejcikova (ex n.1 di specialità) e alla lettone Jelena Ostapenko.