Leclerc: "Inizio oltre le aspettative, Imola sarà speciale"

Vigilia del GP di Imola dove Charles Leclerc si presenta da leader del Mondiale di F1: "Un inizio oltre le nostre aspettative. Sapevamo di aver fatto un buon lavoro ma prima delle gare non puoi saperlo esattamente e ora possiamo dire d'aver fatto un gran lavoro". Il pilota Ferrari guarda tutti dall'alto verso il basso: "È una bellissima sensazione, poi sul fatto se mi senta leader devo dire che sto provando a fare il mio e fino ad ora è andata molto bene. Non mi concentro sulle gerarchie ma sul lavoro da fare i pista. Io voglio vincere e dopo le prime tre gare abbiamo la visto che la nostra macchina può lottare per la vittoria e il mio obiettivo è vincere".

Getty Images