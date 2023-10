Leclerc: "Ho fatto il massimo, ma non ci sono margini". Sainz: "Soffriamo, e non ne sono sorpreso"

GP QATAR F.1

Profilo basso per i due piloti ferraristi e per il Team Principal Vasseur dopo le qualifiche

© Getty Images "Abbiamo un problema alle alte velocità. Facevo fatica nel primo giro fuori dai box. Perdevo molto, soprattutto con la gomme posteriori. Abbiamo fatto il massimo con quello che avevamo a disposizione. Poi nel Q3 ho fatto solo un giro... Dobbiamo lavorare molto sabato ma onestamente non abbiamo molto margine". Charles Leclerc rivive così una qualifica poco brillante e che solo grazie alla doppia retrocessione permette al monegasco di avanzare fino all'interno della terza fila, senza però avanzare troppe pretese per il podio.

© Getty Images

A maggior ragione, sono piuttosto circoscritte verso il basso le aspettative del suo compagno di squadra Carlos Sainz, la cui qualifica si arena "prematuramente"già alla fine della seconda fase:

"Qualifiche difficili... Ho fatto fatica con il bilanciamento, il posteriore era molto instabile. Nelle libere in realtà il grip era decente ma con le temperature più basse delle qualifiche è venuta a mancare l'aderenza. Abbiamo sofferto tanto e non ne sono affatto sorpreso. Speriamo di trovare una svolta nella Sprint ma, comunque vada sabato, domenica nel GP sarà difficile, partendo in mezzo al gruppo su una pista dove è complicato superare".

© Getty Images

Tocca come sempre al Team Principal Frederic Vasseur mettere il cappello a un venerdì rosso... opaco:

"Il nostro risultato non mi sorprende: non ci aspettavamo molto di più su questa pista. Però peccato, abbiamo lasciato sei decimi in curva uno e tre in curva tredici, per due problemi diversi tra di loro. Poi la pista è migliorata, eravamo forse da prima o seconda fila. La Sprint Race sarà utile come avvicinamento al GP domenicale ma ci sono punti in palio anche al sabato e la qualifica Shootout della Sprint stessa ad un altro orario potrebbe aiutarci. Possiamo fare meglio".