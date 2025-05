Nuoto: azzurri in forma mondiale a Grand Prix Città di Napoli

Napoli chiama Singapore: la seconda giornata del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, la rassegna natatoria che si chiude oggi alla piscina Scandone è sempre più proiettata ai Mondiali asiatici in programma dall'11 luglio al 3 agosto. Basta scorrere i nomi dei finalisti nei 50 stile libero maschili per capire l'importanza nazionale del meeting organizzato dalla società Eventualmente eventi & comunicazione: dopo le batterie (la finale è prevista nel pomeriggio) il miglior tempo è di Leonardo Deplano (centro sportivo Carabinieri), l'unico a essere sceso sotto i 23" (22.57 per la precisione). La medaglia di bronzo nella staffetta azzurra alle Olimpiadi 2024 4 X 100 stile libero ha preceduto il compagno di squadra nella spedizione parigina, Manuel Frigo (Fiamme Oro, 23.06). Terzo un altro componente del gruppo sportivo della polizia di Stato, Marco Orsi, con il tempo di 23.11. E ancora, Alessandro Bori (Fiamme Gialle, 23.20) e Alessandro Miressi (Fiamme Oro, 23.39). Proprio quest'ultimo, a cavallo degli impegni agonistici, si è soffermato sui propositi per la stagione in corso: "Napoli - ha detto - rappresenta una tappa di avvicinamento agli impegni più importanti, a cominciare dal Settecolli, prima dei Mondiali. Mi sto avvicinando gradualmente a questi appuntamenti". Sull'atmosfera che ha trovato a Napoli, Miressi non fa giri di parole: "È sempre bello gareggiare qui, c'è un ambiente unico". Sulla stessa lunghezza d'onda il compagno di Nazionale e come Miressi componente del gruppo che ha portato a casa il bronzo olimpico nella 4 X 100 sl, Manuel Frigo, alla sua prima volta alla piscina Scandone: "Sono rimasto positivamente colpito dall'impianto, che presenta due piscine da 50 metri, ideali per noi nuotatori. Il resto l'hanno fatto i tifosi e gli appassionati sulle gradinate". In merito alle sensazioni personali, Frigo non si sbilancia: "Siamo in una fase della stagione che rappresenta un ideale momento di avvicinamento alle manifestazioni più attese. Mi sento bene, punto a continuare su questa scia".