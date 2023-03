F1 Arabia Saudita, Leclerc: "Giro al limite, Red Bull di un altro pianeta"

FERRARI

Il monegasco partirà 12esimo dopo il secondo tempo in qualifica e le dieci posizioni di penalità da scontare in griglia: "Faremo del nostro meglio"

© Getty Images Charles Leclerc chiude le qualifiche dell'Arabia Saudita col secondo tempo, consapevole di essere chiamato a una super rimonta in gara viste le dieci posizioni di penalità che dovrà scontare in griglia per la sostituzione della centralina: "Felice? Sì e no - le parole del pilota Ferrari -. Da un lato penso che sia stato un fine settimana molto difficile in termini di ritmo per noi, dall'altro sono molto contento del mio giro. Penso di aver messo tutto insieme ed ero davvero al limite. La Red Bull comunque è su un altro pianeta. Noi stiamo faticando un po', ma dobbiamo continuare a spingere. Iniziare con una penalità di 10 posizioni non sarà facile, ma faremo del nostro meglio per risalire la classifica".

Il passo della SF-23 nelle libere era sembrato rassicurante: "Il ritmo di gara ci è sembrato abbastanza buono, anche se è difficile fare paragoni con gli altri basandosi solo sulle Libere 2 (le uniche disputate in notturna, ndr). Comunque sembrava un po' meglio rispetto al Bahrain, anche se ho la sensazione che siamo tutti molto vicini in termini di passo gara".

Qualifica un po' più complicata per Carlos Sainz, che scatterà dalla quarta casella: "Ho avuto tantissimi problemi nel primo settore in questa qualifica. Mi sentivo competitivo, ma perdevo tutto lì. C'è sicuramente qualcosa da rivedere. Non ho avuto una qualifica pulita, non è andata bene in generale, ma la cosa positiva è che la gara è domani e proveremo a rimontare. Sicuramente non è stato il weekend che volevamo fin qui. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto a quello che ci aspettavamo. Penso che Leclerc abbia sfruttato molto bene la macchina, io devo guardare lui. Mi aspetto di lottare un po' di più in gara e di essere in lotta con Aston Martin e Mercedes. Abbiamo un'ottima chance di lottare per il podio. La vittoria? Ci proveremo, ma con il passo di Perez...".