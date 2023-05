Leclerc: "Ferrari molto meno competitiva, ma io darò il massimo"

IDOLO LOCALE

Il monegasco verso il GP di casa: "Spero di fare la differenza in qualifica e giocarmela con la Red Bull domenica"

© ipp 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc arriva al GP di casa, quello di Monaco, con alle spalle un avvio della stagione di F1 al di sotto di speranze e attese. Anche per questo teme che sulle strade del Principato non possa esserci quella svolta che lui e la Ferrari si augurano. "Negli ultimi due anni abbiamo fatto la pole position, ma non sono riuscito a concretizzarla la domenica. Ora però la macchina è molto meno competitiva rispetto allo scorso anno. Vedremo come andrà, ma io darò sempre il massimo", ha detto a RMC Sport.

Vedi anche Formula 1 Leclerc, goffa caduta durante una partita di calcio: "Ho un talento naturale come pochi..." "Credo che la Red Bull sia più forte su tutti i circuiti - ha proseguito Leclerc - , ma se riusciamo a mettere tutto insieme in un circuito come questo, il pilota può fare la differenza. Spero di essere in forma in questo fine settimana e fare la differenza in qualifica, così alla domenica ce la potremo giocare, dato che i sorpassi qui sono difficili".

Sul tracciato: "Descrivere il circuito di Monte Carlo con una parola? Adrenalina: è l'elemento fondamentale che questa pista sa trasmettere. È stretta, il fondo spesso è sconnesso e per andare veloce devi fidarti anche delle tue sensazioni. Quando ci giri a bordo di una vettura di Formula 1 fondamentalmente non hai un attimo di respiro, e in qualifica, quando spingi al massimo, nell'abitacolo ti pervade una vera e propria scarica di adrenalina, appunto. Credo che nessun circuito trasmetta queste sensazioni e so che è così per tutti i piloti, e per me in particolare, visto che è la pista della città nella quale sono cresciuto...".

"Il mio luogo preferito nel Principato? Ce ne sono tanti. Io sono cresciuto a Fontvielle, ma tutta la città è veramente ricchissima di luoghi unici. Qualunque cosa tu voglia fare, Monte Carlo sa offrire i luoghi perfetti per farli: sport, moda, relax. Io personalmente amo la spiaggia di Larvotto, e posso forse dire che quello è il mio luogo speciale, quando sono a Monaco - ha aggiunto il pilota della Ferrari - . La passione per l'automobilismo la devo a mio padre e al fatto di essere nato e cresciuto a Monaco. Ero molto piccolo quando dal balcone di casa di un amico, che abitava a Ste. Devote, vedevo le macchine sfrecciare e io simulavo le stesse scene con dei modellini di Formula 1. Poi grazie a mio padre ho conosciuto il mito Ayrton Senna e ho potuto vedere di che cosa è stato capace a Monaco, così ho iniziato a sognare che un giorno avrei potuto essere anche io tra i protagonisti qui. Poter girare oggi sulla stessa pista che ha contribuito a renderlo una leggenda è qualcosa di molto speciale per me. Non vedo l'ora".

VASSEUR: "SFRUTTARE LE OPPORTUNITA'"

"Si torna a gareggiare, questa volta a casa di Charles a Monte-Carlo. Sarà quindi un appuntamento speciale e particolarmente emozionante per lui, così come per tutti noi. Insieme a Charles e Carlos abbiamo preparato il fine settimana nei minimi dettagli per sfruttare ogni opportunità che la pista, particolarmente insidiosa, potrebbe offrire. Entrambi i nostri piloti adorano il tracciato - Charles è stato in pole negli ultimi due anni, Carlos è sempre salito sul podio a Monaco da quando è entrato a far parte della Scuderia - e daremo il massimo per ottenere un buon risultato da dedicare ai nostri tifosi", ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur.