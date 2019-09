Leclerc-Ferrari, l'annuncio un anno fa: il ricordo di Charles

F1

Un anno fa l'annuncio, un anno dopo il trionfo. L'undici settembre del 2018 la Ferrari annunciava ufficialmente che Charles Leclerc avrebbe sostituito Kimi Raikkonen al fianco di Sebastian Vettel per il 2019. Un momento che il pilota monegasco, appena reduce dal trionfo a Monza, non ha ancora dimenticato come testimonia il post - con relativo cuoricino - pubblicato oggi su Twitter. Capolavoro Leclerc, Monza si tinge di rosso Ferrari Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"I sogni diventano realtà, guiderò per la Ferrari nel campionato di F1 del 2019. Sarò per sempre grato alla Ferrari per questa chance. Ringrazio Nicolas Todt che mi supporta dal 2011, lo dedico alla mia famiglia" scriveva Leclerc un anno fa.

Chissà se, solamente 365 giorni dopo, si sarebbe aspettato di vincere due gran premi di fila, compreso quello di casa, sino a reclamare - almeno in linea teorica - il diritto ad essere la prima guida della Rossa...