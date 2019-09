Leclerc distrugge Vettel: è lui il nuovo idolo Ferrari

F1

LUCA BUDEL

Salire lassù prima a Spa, poi a Monza in una settimana appena. Un numero che può riuscire solo a chi è dotato di un talento fuori media. Farlo gestendo la pressione di una Mercedes attaccata agli scarichi sottolinea la dimensione di un fenomeno. Charles Leclerc, a 21 anni appena, sta finalmente dando un senso alla stagione sotto traccia della Ferrari. Tanta grinta e la cattiveria sufficiente gli hanno permesso di ridimensionare in Belgio e in Italia lo strapotere di Hamilton, che ha messo da tempo le mani sul mondiale, ma che ha scoperto quanto sarà complicato gestire in pista il ragazzino che in pochi mesi è diventato il nuovo eroe dei tifosi ferraristi. Capolavoro Leclerc, Monza si tinge di rosso Ferrari Getty Images

Vettel è uscito distrutto dal confronto con Charles, abbattuto da errori suoi e dalla freschezza del vicino di box. Leclerc lo ha pure passato nella classifica del mondiale e ora Sebastian sta vivendo il momento più frustrante della sua carriera, senza poter contare su exit strategy. A Maranello gli avevano dato fiducia ad inizio stagione, sacrificando le ambizioni del giovane compagno di squadra.

Ora lo scenario si è ribaltato. Quanto potrà reggere questa nuova situazione Vettel? Lui che alla Ferrari era arrivato per aprire un’era come quella di Michael Schumacher e che oggi si ritrova retrocesso in pista a numero 2 in rosso.