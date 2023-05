Ferrari, Leclerc mette all'asta il suo kit di gara per le popolazioni dell'Emilia-Romagna

Dopo le donazioni fatte dalla F1 e dalla Scuderia Ferrari, a scendere in pista al fianco delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dalle alluvioni è Charles Leclerc. Il monegasco ha infatti annunciato che, per raccogliere fondi da donare in beneficenza, metterà all'asta il kit di gara da lui utilizzato nel GP di Monaco, che comprende stivaletti, tuta, guanti e casco: "Dopo le recenti alluvioni in Emilia Romagna, ho deciso di mettere all'asta tutto il mio kit da corsa del weekend del GP di Monaco - ha annunciato il ferrarista sui suoi canali social -. Spero che riusciremo a raccogliere quanto più denaro possibile per le persone che ne hanno davvero bisogno in questo momento difficile. L'asta, organizzata da Sotheby's, partirà venerdì 2 giugno alle ore 10 e durerà fino a martedì 6 giugno alle 17".