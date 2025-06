"Mai dire mai". Così Federico Chiesa sulla possibilità di un ritorno alla Juve in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "L'addio? Non mi è mai stato offerto il rinnovo, c’erano stati dei contatti per parlarne dopo l’Europeo ma nessuno si è più fatto sentire. Quando sono rientrato dopo le vacanze e il matrimonio ho parlato subito con Thiago Motta, che mi ha detto chiaro e tondo: 'Non fai parte del progetto, cercati una squadra'. Però provo grande affetto per la Juve e i tifosi".