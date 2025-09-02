Leclerc e Hamilton "azzurri" a Monza, look vintage ricordando Lauda

Vale la pena ricordare che il look speciale Monza delle Rosse è ormai una tradizione e che nel 2024 Leclerc e Sainz scesero in pista con tute nere con dettagli in giallo. Particolare non secondario, il monegasco vinse il Gran Premio, facendosi largo al via tra le McLaren di Piastri e Norris per poi prendere la testa della gara e - grazie ad una strategia da una sola sosta contro i due della diretta concorrenza - aggiudicarsi la sua seconda vittoria a Monza dopo quella del 2019 resistendo al ritorno finale dell'australiano della McLaren.