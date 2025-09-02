Logo SportMediaset
Formula 1
FORMULA 1

Leclerc e Hamilton "azzurri" a Monza, look vintage ricordando Lauda

Il look dei ferraristi è anche un omaggio al primo titolo di Lauda mezzo secolo fa proprio a Monza

di Stefano Gatti
02 Set 2025 - 11:25
© Ferrari Instagram

© Ferrari Instagram

La Ferrari ha fornito sui suoi canali sociali un'anticipazione del look "Monza Edition" di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno posato accanto alla 312 T con la quale Niki Lauda conquistò cinquant'anni fa il primo dei suoi tre titoli iridati, peraltro aggiudicandoselo matematicamente proprio a Monza, con il terzo posto alle spalle del compagno di squadra Clay Regazzoni e della McLaren di Emerson Fittipaldi.

© Getty Images

© Getty Images

Fin nei ricami e nello stile vintage l'abbigliamento di Hamilton e Leclerc fa riferimento proprio agli anni Settanta. Facile immaginare che la tonalità azzurro Italia non riguarderà solo le tute dei due piloti ma anche la mise monzese della squadra, e che qualche richiamo all'azzurro possa comparire anche sulle due SF-25, come accaduto per il giallo in occasione del GP d'Italia di due anni fa, quando Leclerc e Sainz indossarono sgargianti tute rosso-giallo-nere, vale a dire i tre colori dello scudetto del Cavallino Rampante.

© Ferrari Instagram

© Ferrari Instagram

Vale la pena ricordare che il look speciale Monza delle Rosse è ormai una tradizione e che nel 2024 Leclerc e Sainz scesero in pista con tute nere con dettagli in giallo. Particolare non secondario, il monegasco vinse il Gran Premio, facendosi largo al via tra le McLaren di Piastri e Norris per poi prendere la testa della gara e - grazie ad una strategia da una sola sosta contro i due della diretta concorrenza - aggiudicarsi la sua seconda vittoria a Monza dopo quella del 2019 resistendo al ritorno finale dell'australiano della McLaren.

Ancora più vicino nel tempo (il GP di Miami della scorsa primavera) il look bianco-azzurro indossato da Hamilton e Leclerc, con dettagli delle stesse tonalità su ali e cofano motore delle SF-25: da una parte l'omaggio al title sponsor, dall'altro il riferimento alla livrea utilizzata nel finale di stagione 1964 (GP USA e Messico) vestendo in polemica con Federazione Internazionale dell'Automobile i colori della scuderia NART (North American Racing Team) dell'importatore USA Luigi Chinetti.

© Ferrari Instagram

© Ferrari Instagram

