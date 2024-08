Leclerc: "Difficile inventarci qualcosa di speciale". Sainz: "Mi aspetta un sabato-sprint"

© Getty Images

"È stata una giornata dura, ma come era previsto direi. Non stiamo riuscendo a girare con il ritmo dei nostri rivali, anche se penso che la situazione sia migliore di quello che appare guardando la classifica dei tempi di oggi. Non abbiamo il passo di chi sta davanti. Di sicuro c’è da lavorare per essere in condizione di poterci giocare la vittoria. Sabato farò di tutto per ottenere il massimo in qualifica, ma i distacchi che stiamo osservando in questo momento sembrano troppo grandi per potersi inventare qualcosa di speciale. Se riusciremo a portarci a due-tre decimi da chi è davanti forse potremo lottare per una buona posizione in griglia, altrimenti prevedo per noi un fine settimana piuttosto complicato". Charles Leclerc cerca di cogliere gli aspetti positivi di un avvio sottotono per le Rosse a Zandvoort.