Leclerc davanti a tutti, ma alla Ferrari il numero 1 è ancora Vettel

30/03/2019 di LUCA BUDEL

Iniziamo dalla buona notizia. Trattasi ovviamente della prima fila dalla dominante cromatica rossa messa in pista in Bahrein. Poi c’è quella bruttina, nel senso che ora toccherà gestire materiale delicatissimo, la rivalità all’interno della squadra. Già perché il piccolo Leclerc ha bruciato la tappe con facilità imbarazzante. A Melbourne non ha attaccato Vettel su indicazione del muretto box. In Bahrein, senza confronti diretti, ha messo l’autografo sulla prima pole stagionale della Ferrari, battendo qualche record di precocità.

Roba che ovviamente non ha fatto fare salti di gioia a Seb, che si considera ed è considerato il punto di riferimento di Maranello. Il tutto è parte di un processo logico. Dopo il ciclo Schumacher, la Ferrari ha fallito con Alonso e ora, se la macchina sarà davvero vincente, non può permettersi di concedere il bis con un investimento importante come è stato e come è tutt’ora Vettel. In sintesi se esiste il potenziale per puntare al titolo l’obiettivo sarà quello di portare lassù Vettel, presente e ormai quasi passato del Cavallino, considerando Leclerc come una scommessa ormai vinta, ma da liberare solo in prospettiva. Altrimenti il rischio sarebbe quello di assistere a una replica del 2007 in casa McLaren. L’unica possibile alternativa per il giovane Charles sarebbe quella di offrire un margine di superiorità così netto da convincere i vertici della squadra a cambiare in corsa.