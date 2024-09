Leclerc, dal 2019 al 2024: Monza è sempre magica

IL COMMENTO

In pista e al muretto tutti perfetti: la vittoria più bella

© Getty Images 8 settembre 2019, Leclerc vince a Monza con la Ferrari. 1 settembre 2024, Leclerc rivince a Monza con la Ferrari. Nel mezzo cinque anni, 1820 giorni e altre quattro vittorie. Un periodo fatto di alti e bassi. Diversi errori, una macchina mai veramente in grado di lottare per il Mondiale e avversari fortissimi, Hamilton e Verstappen su tutti. Predestinato, un'etichetta difficile da scrollarsi di dosso a 26 anni. Una parola che per anni ha pesato. Pressione ulteriore a quella, già massima, di guidare una Rossa. Predestinato sì, ma ora Leclerc sta mettendo in pista tutta la sua esperienza.

Un altro gioiello dopo Monaco, una prestazione da incorniciare in un contesto strepitoso. Nel Tempio della velocità, davanti a migliaia di tifosi Ferrari (oltre 355mila le presenze). Tribune colorate di rosso e un asfalto nuovo che Charles ha saputo gestire alla perfezione. Guida pulita dentro il nuovo layout con i cordoli più bassi. Un'autostrada rossa che il numero 16 ha interpretato meglio di chiunque altro, gomma hard e poco graining. Il tutto dopo l'ottima partenza, dalla quarta piazza, che l'ha proiettato in seconda posizione dopo la Lesmo 1.

Vedi anche Formula 1 And the Oscar goes to... Leclerc! Charles accende Monza, Sainz uomo nell'ombra Così il muretto Ferrari ha potuto mettere in scacco la McLaren, troppo sicura di sè. Plan B, strategia azzeccata. Un rischio preso con consapevolezza grazie ai dati Pirelli che avvallavano una sosta. Il Re di Monza è ancora Leclerc, davanti ai suoi "sudditi". Un trionfo inaspettato e che vale di più. Inseguito e sudato, dentro un caldo tropicale. La passione di un popolo intero. Un uomo vestito di nero, su una macchina rossa. Due vittorie in stagione, a casa sua e a casa nostra: Mon... aco e za.

Monza è Rosso Ferrari! Leclerc re nel GP d'Italia



































































1 di 35 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 35 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Mai successi banali per Leclerc. Sette trionfi, tutti con il suo perché. Pochi, sì, ma ottimi: Spa 2019, Monza 2019, Bahrein 2022, Australia 2022, Austria 2022, Monaco 2024 e ora di nuovo Monza. È il sesto pilota a riuscire a fare doppietta in Autodromo al volante della Ferrari: club composto da Ascari, Hill, Regazzoni, Barrichello e Schumacher. Ora c'è Baku, una pista favorevole ed entusiasmo alle stelle. Non bisogna solo ripetere gli errori fatti dopo Monaco. Un'altra notte di festa, meritata, ma senza proclami.