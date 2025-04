Leclerc: "Crisi con la Ferrari? Voci infondate, avanti sulla direzione intrapresa"

Nuovo look, ma medesimo obiettivo per Lewis Hamilton. "Credo molto in me stesso e non credo a tutte le cose che circolano sui social media, non leggo tutte le cose positive o negative che vengono dette. Non vengo controllato dalle forze esterne alla società. Sono concentrato su me stesso e faccio il mio lavoro. So come arrivare, come lavorare con la gente e per migliorare ogni giorno. Per cui non mi stresso sulle cose che sono fuori dal mio controllo", le parole dell'inglese.