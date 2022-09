Leclerc carica la Ferrari: “Qui è sempre speciale, sarà dura ma lotteremo per i tifosi”

GP MONZA

Il pilota della Rossa è secondo in classifica generale e insegue il leader Verstappen: “Non è una pista adatta alla nostra vettura, daremo il massimo”

© Getty Images Inizia il conto alla rovescia per il Gran Premio di Formula 1 di Monza, in programma domenica alle 15 sullo storico circuito brianzolo. Nella conferenza stampa che precede il week end, il pilota della Ferrari Charles Leclerc prova a caricare l’ambiente: “Correre qui è sempre incredibile, i tifosi sono speciali e daremo il massimo per loro anche se non sarà facile”, le parole del monegasco, secondo dietro a Verstappen in classifica generale.

Tutto pronto per il Gran Premio d’Italia a Monza, sedicesima gara del circuito di Formula 1 in programma questa domenica alle 15. Charles Leclerc, secondo in classifica generale, prova a inseguire il leader Verstappen distante 109 punti. Il pilota monegasco della Ferrari carica l’ambiente di casa nella consueta conferenza stampa che precede il fine settimana di prove libere, qualifiche e gara: “Correre davanti al proprio pubblico è sempre speciale, la settimana di Monza è impegnativa ma allo stesso incredibile. I tifosi ti fanno sentire a casa e ti danno una forza incredibile per dare il meglio”, le parole del pilota monegasco, eccezionalmente vestito di giallo per celebrare i 75 anni della scuderia del Cavallino.

“Monza mi è sempre piaciuta, adesso che corro per la Ferrari è ancora più speciale. Non è una pista che si addice al meglio alle caratteristiche della nostra vettura, ci aspettiamo che la Red Bull sia più veloce e sarà una gara difficile, ma speriamo di poter far gioire i nostri fan con un bel week-end andando al di là delle nostre aspettative”, aggiunge Leclerc, per poi chiudere: “Si sente la pressione ma si sente anche l’entusiasmo del pubblico, camminare per Milano e per Monza ti fa capire quanto la Ferrari sia amata dai tifosi e questo mi dà una bella carica. E’ un onore correre per la Ferrari a Monza e questo dà tantissime motivazioni a tutto il team”.