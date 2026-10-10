F1 SINGAPORE

Leclerc: "C'era il potenziale per fare la pole"

Il monegasco: "Forse avremmo potuto fare un lavoro migliore con l'ala". Hamilton deluso: "Ora dobbiamo mettere pressione a Max"

10 Ott 2026 - 17:13
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Sembra davvero essere la Ferrari l'unica anti-Verstappen a Singapore. Dopo che Hamilton ha provato a strappare all'olandese la vittoria della Sprint, è stato Charles Leclerc ad andare vicino a negargli la pole. Alla fine, però, la certezza è che le Rosse potranno giocarsi il successo sul tracciato cittadino di Marina Bay. "Il buon giro l'ho fatto nel momento giusto, ma ho sofferto parecchio durante le qualifiche. In Q1 e in Q2 ho avuto qualche problema con il freno, nel Q3 è andato meglio. Penso che ci fosse il potenziale per la pole, ma Verstappen ha fatto meglio. Ho cambiato qualcosa rispetto a ieri, ma non troppo. Forse avremmo potuto fare un lavoro migliore con l'ala", ha detto.

Un po' deluso è rimasto Lewis Hamilton, che sperava di prendersi la rivincita su Verstappen e invece si è trovato superato anche dal compagno di squadra. "E' stato un altro Q3 difficile per me. La macchina mi dava sensazioni migliori dopo qualche modifica, ma nell'ultimo giro del Q3 ho faticato tanto a causa di qualche sbandata. C'è sempre un margine minimo tra la macchina sotto il limite e appena va sopra", ha commentato. "Nelle prime sessioni avevo trovato la finestra giusta, ma il mio giro finale non è stato sufficiente. La Red Bull ha fatto un lavoro fantastico, per noi è un ottimo risultato avere due macchine davanti. Potremo lavorare come squadra per provare a mettere pressione a Max e magare provare a superarlo", ha aggiunto.

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