Leclerc: "C'era il potenziale per fare la pole"

Sembra davvero essere la Ferrari l'unica anti-Verstappen a Singapore. Dopo che Hamilton ha provato a strappare all'olandese la vittoria della Sprint, è stato Charles Leclerc ad andare vicino a negargli la pole. Alla fine, però, la certezza è che le Rosse potranno giocarsi il successo sul tracciato cittadino di Marina Bay. "Il buon giro l'ho fatto nel momento giusto, ma ho sofferto parecchio durante le qualifiche. In Q1 e in Q2 ho avuto qualche problema con il freno, nel Q3 è andato meglio. Penso che ci fosse il potenziale per la pole, ma Verstappen ha fatto meglio. Ho cambiato qualcosa rispetto a ieri, ma non troppo. Forse avremmo potuto fare un lavoro migliore con l'ala", ha detto.