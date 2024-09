Leclerc: "Buon punto di partenza". Per Sainz "problemi ai freni ma sono fiducioso"

GP SINGAPORE F.1

I due ferraristi ottimisti per il prosieguo del weekend ma non del tutto soddisfatti nonostante il "podio" dei primi due turni di prove

© Getty Images "Oggi mi sono sentito a mio agio sulla mia Ferrari ma c'è ancora del lavoro da fare perché sia del tutto come piace a me. Di sicuro però è stato un buon punto di partenza: ora dobbiamo trovare il giusto equilibrio e mettere tutto insieme nelle qualifiche di domani. Le previsioni meteo per il resto del weekend sono variabili, quindi dovremo adattarci molto rapidamente al loro mutare. Sarei sorpreso di vedere lo stesso distacco alle nostre spalle sabato, sarà interessante vedere se la gerarchie cambieranno". Charles Leclerc archivia con moderata soddisfazione la giornata d'apertura del weekend di Singapore ma tra le righe sembra di leggere la necessità di trovare qualcosa un più nell'ultimo turno di prove libere per poter poi puntare alla pole position e avere maggiori possibilità di candidarsi alla vittoria sul circuito cittadino di Marina Bay, dove nel 2023 il monegasco sacrificò le proprie chances per proteggere il proprio compagno di squadra, lanciato verso l'unico podio alto sfuggito dodici mesi fa alla Red Bull.

© Getty Images

Giornata sottotono per Sainz. Secondo in entrambi i turni, lo spagnolo vede però lievitare da due a sei decimi il suo ritardo dalla vetta della classifica dei tempi a causa di un problema tecnico:

"È stato un inizio di weekend impegnativo. Già nelle prime libere sentivo che c'era qualcosa non del tutto a posto con i freni, un problema che non siamo riusciti a risolvere in tempo per il turno di prove serale. Nel complesso quindi ho fatto fatica ad estrarre il massimo del potenziale dalla giornata odierna. A parte questo, la macchina sembra essere competitiva e sono fiducioso che possiamo comprendere per bene quanto è capitato oggi e fare un bel passo avanti nella giornata di sabato".

© Getty Images

Parecchio combattuto tra... istanze regolamentari e focus sulle qualifiche di Marina Bay il condottiero ferrarista Frederic Vasseur:

"Le ali flessibili della McLaren? Non ci voglio pensare adesso, dobbiamo rimanere concentrati su questo gran premio. Adesso conta solo questo, poi la prossima settimana vedremo di capire meglio cos'è successo tra Baku e Singapore... Però non ho compreso il senso della comunicazione FIA: se l'ala è irregolare non si può usare, altrimenti è regolare! Mah, ormai è andata... Però è frustrante pensando alle qualifiche di Monza, dove eravamo tutti vicinissimi e poi anche a Baku e alla sfida ravvicinata tra Leclerc e Piastri. Dobbiamo guardare avanti, inutile recriminare sul passato. Anche se hanno aggiunto una zona-DRS, qui a Singapore i sorpassi sono moto complicati, nella terza e ultima sessione di prove libere sarà fondamentale preparare bene la qualifica".

© Getty Images

La Scuderia Ferrari HP ha vissuto un venerdì produttivo nel caldo umido del Marina Bay Street Circuit, dove sono andate in scena le prime due ore di prove libere del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono sempre stati nelle prime posizioni, ottenendo il primo e il terzo tempo nella sessione inaugurale e il secondo e il terzo in quella serale, disputata sotto la luce dei riflettori. La SF-24 è stata performante nelle mani di entrambi i piloti che hanno provato tutte le mescole portate da Pirelli e hanno lavorato sia in chiave qualifica che in configurazione gara.

FP1. Le vetture sono scese in pista per il turno iniziale alle 17.30 e sia Charles che Carlos hanno preso confidenza con i muretti impiegando un set di gomme Hard. Una volta rientrati ai box, entrambi sono passati alla mescola Soft con la quale si sono migliorati: il monegasco ha fermato i cronometri a 1’31”763, miglior tempo, mentre lo spagnolo è sceso a un 1’31”952 valido per la terza posizione. Nel finale entrambe le vetture hanno rimontato le gomme di inizio turno per provare con carico di carburante. In totale sono stati percorsi 53 giri, 26 da Charles e uno in più da Carlos.

FP2. Nel turno iniziato alle 21, con il tracciato illuminato dai potenti riflettori, Charles e Carlos hanno cominciato con gomme Medium per poi passare alla mescola Soft con la quale Leclerc ha centrato il secondo tempo in 1’30”785 e Carlos il terzo in 1’31”356. Con ancora metà sessione a disposizione i due sono quindi tornati alle gomme Medium dei primi minuti caricando carburante per girare in configurazione gara. Nel complesso sono state percorse 55 tornate, 28 da Leclerc e 27 da Sainz.