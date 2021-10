Leclerc "autista" speciale: fidanzata e mamma sulla Ferrari triposto

Giornata speciale per Charles Leclerc a Fiorano. Il pilota monegasco ha vestito infatti i "panni dell'autista", accompagnando in pista la fidanzata Charlotte Sinè e la madre a bordo della Ferrari triposto. Un'emozione straordinaria, prontamente immortalata dalla compagna del driver sui social con foto e video. "Grazie per questa esperienza unica e magica", le sue parole.