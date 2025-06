Le Frecce Russell e Antonelli fanno centro. Norris spegne la luce, la Ferrari brancola nel buio

Ci aspettavamo un filo di aggressività in più da parte dell'olandese al semaforo. Si vede che il fantasma di quello sporco ultimo punto (patente) prima della sospensione per un GP si è insinuata nella psiche di Max. Efficace peraltro a difendere senza eccessivo affanno un secondo posto che lo mantiene in qualche modo in lizza per il titolo, anche se con scarse chance di puntare alla cinquina iridata.