La Red Bull risponde alla Ferrari: ecco la RB16

La Red Bull risponde alla Ferrari e, come da programma, svela la nuova monoposto. Ecco la RB16 che sarà guidatata da Max Verstappen e Alexander Albon nel Mondiale 2020 di Formula 1. Livrea classica per il team di Milton Keys: la nuova vettura subito in pista con l'olandese a Silverstone per il filming day. Il thailandese, invece, dovrà aspettare i test di Barcellona per il primo contatto.