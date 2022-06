La Red Bull non perdona Juri Vips: è ufficiale il licenziamento

IL FASO

Il giovane pilota estone colpevole di frasi razziste e omofobe in diretta su Twitch

Tolleranza zero. La Red Bull ha deciso di non perdonare Juri Vips e ha terminato il contratto con il pilota di riserva. Il motivo? Mentre prendeva parte in streaming ad un popolare videogioco "guerresco", il ventunenne pilota estone si era lasciato andare a frasi omofobe e razziste. Un linguaggio inaccettabile che ha provocato l'immediata reazione di Red Bull con la sospensione, confermata oggi con il licenziamento. © Getty Images

"Dopo l'investigazione sull'incidente online che ha coinvolto Juri Vips, Oracle Red Bull Racing ha deciso di terminare il contratto con il tester e pilota di riserva. Il team condanna ogni forma di razzismo", il comunicato del team.

Un colpo durissimo per la carriera di Vips,(esperienza a questo punto ugualmente a rischio, senza più il supporto RB), soprattutto dopo il recente esordio, anche se solo nel primo turno di prove libere e limitatamente ad un programma test che non prevedeva la possibilità di girare a pieno ritmo. Comunque una prima chance che non avrà più seguito.