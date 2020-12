La Red Bull fa la lista dei cattivi: Ferrari, Hamilton e Wolff

La Red Bull in versione Babbo Natale fa la lista dei buoni e cattivi di questa 2020. In maniera simpatica il team di Milton Keynes ha comunque mandato frecciatine pungenti ai rivali. Niente regali per Ferrari (che ha mandato via in malo modo Vettel), Toto Wolff (per aver favorito la Racing Point) e Lewis Hamilton (per aver buttato fuori Albon in Austria). A sorpresa in lista anche Verstappen per le parolacce e Helmut Marko per i rimproveri.