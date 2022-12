La nuova Ferrari sarà presentata a San Valentino

FORMULA 1

Annunciata la data che tutti gli appassionati attendono: il 14 febbraio sarà svelata la monoposto 2023

Bisognerà attendere la festa degli innamorati per vedere per la prima volta la Ferrari per il prossimo campionato di Formula 1. Maranello, infatti, ha annunciato che la nuova monoposto verrà presentata nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2023.

Vedi anche Formula 1 Sfida a McLaren e Alpine: Aston Martin AMR23 svelata lunedì 13 febbraio "Sarà un San Valentino speciale per tutti i tifosi della Scuderia - si legge in una nota del Cavallino Rampante - la monoposto Ferrari per la stagione 2023 verrà infatti svelata in concomitanza con la festa dedicata agli innamorati. Numero di progetto 675 - mentre il nome ufficiale deve ancora essere deciso - la nuova vettura prenderà parte alla 73.a edizione del campionato del mondo di Formula 1 e sarà affidata ancora una volta a Charles Leclerc e Carlos Sainz, al terzo anno da compagni di squadra".