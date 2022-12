Sfida a McLaren e Alpine: Aston Martin AMR23 svelata lunedì 13 febbraio

FORMULA 1

La Casa britannica punta a migliorare il settimo posto nel Mondiiale Costruttori

© Getty Images Lunedì 13 febbraio: è il giorno scelto da Aston Martin per dare... alla luce la propria AMR23 che - spinta dalla power unit Mercedes - sarà poi affidata al nuovo arrivato Fernando Alonso ed al confermatissimo (ça va sans dire...) Lance Stroll nel Mondiale che verrà e prima ancora nei test precampionato in programma a Sakhir pochi giorni dopo il lancio: da giovedì 23 a sabato 25 febbraio.

© Twitter

La presentazione "digitale" andrà in scena nel tardo pomeriggio del secondo lunedì di febbraio dal rinnovato campus Aston Martin di Silverstone. La Casa inglese brucia la concorrenza sullo scatto al semaforo a livello di annuncio, anche se è tutt'altro che certo che la AMR23-Mercedes sarà la prima monoposto ad essere svelata. In ogni caso, come è ormai prassi consolidata, quello che possiamo aspettarci dal team che schiera Alonso e Stroll (e da tutti gli altri...) è poco più che un lancio a favore di sponsor e di livrea. Per conoscere il potenziale della nuova generazione di monoposto bisognerà attendere i test che precedono di una settimana il via del Mondiale con il Gran Premio del Bahrein.

© Twitter

Dopo due settimi posti in altrettante stagioni (quest'anno a pari merito con Alfa Romeo Sauber) intanto Aston Martin deve per forza di cose puntare su di uno scatto in avanti e verosimilmentealle spalle delle "Big Three" Red Bull, Ferrari e Mercedes. Impresa molto complicata, visto che la Casa britannica ha messo quest'anno insieme cinquantacinque "soli" punti: praticamente un terzo di quelli necessari per dare del filo da torcere alla concorrenza: Alpine ha infatti battuto quest'anno McLaren per 173 punti a 159.