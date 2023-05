La grande occasione: missione prima vittoria dell'anno per le Rosse

FORMULA 1

Alterne fortune per le Rosse nelle ultime edizioni del GP più glamour del Mondiale

© Getty Images La settimana che porta al Gran Premio di Monaco scatta per la Ferrari con aspettative piuttosto alte, almeno stando alle più recenti esibizioni delle Rosse nel Principato dopo la cancellazione forzata del 2020: due pole positions consecutive e due passaggi sul podio nel 2021 e nel 2022. Curiosamente, nelle prime due stagioni di convivenza di Charles Leclerc e di Carlos Sainz nella Scuderia, il monegasco è stato straordinariamente efficace in qualifica nel GP di casa ma sulla linea del traguardo è stato il madrileno ad assicurarsi il secondo gradino del podio. Nel mezzo, ovviamente, le circostanze specifiche, nettamente a sfavore di Leclerc.

© Getty Images

Autore di una straordinaria pole position nel 2021 davanti a Max Verstappen, Charles incassò nell'immediato pre-gara quella che con ogni probabilità resta ancora oggi la più cocente delusione della sua carriera: costretto alla rinuncia dal semiasse sinistro danneggiato. La sua presenza al via era tra l'altro a rischio fin dalla sera prima, dopo il danno alla trasmissione provocato nel finale delle qualifiche da un incidente alla Piscine subito dopo aver messo a segno la pole: circostanza che aveva richiesto l'esposizione della bandiera rossa e di fatto messo fine alle qualifiche stesse. Il forfait di Leclerc aveva dato via libera a Verstappen verso la sua prima e fino ad ora unica affermazione a Montecarlo, nonostante un "timido" tentativo di Sainz di provare a minacciarlo, prima di accontentarsi del secondo gradino del podio, gestendo "comodamente" nel finale un buon margine di vantaggio su Lando Norris e la McLaren.

© Getty Images

Carlos ci avrebbe riprovato dodici mesi fa, questa volta da una posizione ancora più favorevole al via: prima fila a fianco del proprio compagno di squadra, per il secondo anno consecutivo al via dalla pole. Gara condizionata dalla pioggia e dalle mutevoli condizioni meteo. Dopo essere passato alle intermedie (cedendo il comando a Carlos), Leclerc fu di nuovo richiamato ai box per passare alle slick, venendo però rallentato dalla presenza nel box rosso di Sainz, che stava montando direttamente gli penumatici da asciutto.

© Getty Images

Un pasticcio che, aggravato dalla presenza delle Williams dei doppiati Albon e Latifi nel suo giro di rientro, costò a Sainz il comando della gara, costringendolo di fatto a replicare il secondo posto alle spalle di una Red Bull: questa volta quella di Perez. Verstappen chiuse il GP sul gradino più basso del podio, mentre un furioso Leclerc fu costretto ad accontentarsi di un (viste le premesse) deludente quarto posto finale.

© Getty Images

Non resta insomma che riprovarci. Oltre a quella della prima affermazione personale nel Principato, Leclerc e Sainz hanno il compito di regalare alla Scuderia la decima vittoria nel "GP dei GP", mettendo fine a un digiuno che risale a sei anni fa: l'ultima firma rossa nel Principato è quella di Sebastian Vettel che - nel 2017 appunto - in capo ai tradizionali settantotto giri del circuito cittadino di Montecarlo guidò la doppietta delle Rosse, invertendo l'ordine di classifica delle qualifiche, che lo avevano visto completare la prima fila aperta dalla pole position di Kimi Raikkonen, finito alle spalle del tedesco dopo il pt stop a metà distanza.