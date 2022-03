La Formula 1 conferma: "Avanti con il programma del GP"

ARABIA SAUDITA

Soluzione decisa dopo aver parlato con i piloti e con le autorità locali

La Formula 1 non si ferma: il programma del GP dell'Arabia Saudita continua regolarmente dopo l'attacco terroristico di ieri a pochi km dal tracciato. Dopo la riunione tra i piloti e il circus, questo il comunicato: "Formula 1 e FIA possono confermare che in seguito alle discussioni tenutesi alla presenza di tutti i team e i piloti, il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2022 andrà avanti come da programma. In seguito al noto incidente che è avvenuto a Gedda venerdì, ci sono state approfondite discussioni tra tutte le figure coinvolte, le autorità governative saudite e le agenzie di sicurezza che hanno garantito complete e dettagliate assicurazioni in merito alla sicurezza dell’evento. È stato infine trovato un accordo tra tutte le entità coinvolte di mantenere un chiaro e aperto dialogo per tutta la durata dell’evento e per il futuro“. Getty Images

I PILOTI: "LIVELLI DI SICUREZZA ELEVATI AL MASSIMO"

Anche i piloti, con un comunicato della GPDA, hanno rassicurato: "“Quello di ieri è stato un giorno difficile per la Formula 1 e una giornata stressante per noi piloti di Formula 1. Forse è difficile da comprendere se non hai mai guidato una monoposto di F1 su questo tracciato veloce e complesso, ma vedendo il fumo che saliva dal luogo dell’incidente è stato difficile restare restare dei piloti da corsa completamente concentrati, cancellando le naturali preoccupazioni da esseri umani. Abbiamo così affrontato una lunga discussione tra noi, con i nostri team principal e con i maggiori responsabili che guidano il nostro sport. Una grande varietà di opinioni sono state condivise e dibattute, dopo aver ascoltato non solo i vertici della Formula 1, ma anche i ministri del governo saudita, che hanno spiegato di aver elevato le misure di sicurezza al massimo. Il risultato è che disputeremo prove libere e qualifiche quest’oggi e la gara domani. Noi tutti speriamo infine che il Gran Premio dell’Arabia Saudita sarà ricordato per una bella gara e non per l’incidente avvenuto ieri”.