La Ferrari saluta e ringrazia Raikkonen: modellino in regalo

Il GP che segna la fine della stagione è anche quello conclusivo di Kimi Raikkonen in F1. Per questo la Ferrari ha voluto onorare il finlandese, ultimo pilota di Maranello ad aver vinto il titolo piloti, nel 2007. Nel corso di una breve cerimonia prima del via della gara di Abu Dhabi, Mattia Binotto, Charles Leclerc, Carlos Sainz e tutta la squadra rossa, affiancata da Stefano Domenicali, hanno omaggiato "Iceman", oggi all'Alfa Romeo, di un modellino della F2007 con cui si è laureato campione ormai 14 anni fa. "Fine di un'era". Ma niente lacrime, o forse no.