La Ferrari piange Niki: "Resterai per sempre nei nostri cuori"

Sconvolto il mondo della Formula 1. "Riposa in pace Niki Lauda. Per sempre nei nostri cuori, per sempre immortalato nella nostra storia. La comunità Motorsport oggi piange la devastante perdita di una vera leggenda. I pensieri di tutti la F1 sono con i suoi amici e familiari", si legge nella nota ufficiale del circus.



Rest in peace Niki Lauda.



Forever carried in our hearts, forever immortalised in our history. The motorsport community today mourns the devastating loss of a true legend.



The thoughts of everyone at F1 are with his friends and family. pic.twitter.com/olmnjDaefo