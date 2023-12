La Ferrari per Schumacher: "Sempre nei nostri cuori, continua a lottare"

© Getty Images

"Dieci anni dopo sei sempre nei nostri cuori. Continua a lottare Michael". Un messaggio molto semplice per sottolineare una ricorrenza che tutti vorremmo dimenticare: è quello pubblicato su dalla Scuderia Ferrari suoi propri account social in occasione del decimo anniversario dell’incidente con gli sci del campione che ha portato a Maranello cinque titoli iridati consecutivi: dal 2000 al 2004. Un'impresa che - da allora - con le Rosse è riuscita solo a Kimi Raikkonen nel 2007. Il messaggio è accompagnato da un'immagine di Michael sorridente sul gradino più alto di uno dei novantuno Gran Premi da lui vinti in diciannove stagioni nel Mondiale, primato fin ragiunto e poi superato dal solo Lewis Hamilton che ne prese il posto alla Mercedes proprio all'inizio del 213, l'anno che si sarebbe chiuso con il gravissimo incidente di Schumacher sulle nevi dell'Alta Savoia.