La Ferrari deve ringraziare... Bottas

17/03/2019 di LUCA BUDEL

Valtteri Bottas. Farà anche ridere, ma è stato lui a offrire alla Ferrari l’unica buona notizia dentro un fine settimana vissuto sotto traccia. Gli uomini in rosso hanno compreso fin dalle prove libere che Melbourne avrebbe regalato un discreto carico di amarezza. Quindi dalla strategia d’attacco, che in tanti avevano previsto dopo i test invernali, si è passati alla difesa a oltranza, cercando almeno di limitare i danni. Una macchina improvvisamente lenta ha spento subito l’entusiasmo della vigilia.



In tre giorni le ambizioni del Cavallino hanno subito un brusco ridimensionamento è solo grazie alla gara sontuosa di Bottas, Hamilton non ha potuto regalarsi il primo allungo in classifica già al debutto. Grazie al nemico allora, quel Bottas che ha tolto sette punti al compagno di squadra. La speranza, ora, è che Melbourne per la natura unica e irripetibile del tracciato possa rappresentare solo un’infelice eccezione per gli uomini in rosso.