La Ferrari blinda Leclerc: pronto un super-contratto fino al 2029

FORMULA 1

L'attuale accordo, in scadenza nel 2024, sarà prolungato: al monegasco un ingaggio che arriverà a 50 milioni. Stallo per Sainz

© Getty Images La Ferrari continua a scommettere su Charles Leclerc. Come anticipato da La Gazzetta dello Sport, in un articolo a firma Luigi Perna, la scuderia del Cavallino Rampante è pronta a offrire un contratto faraonico al monegasco con prolungamento dell'attuale accordo dal 2024 al 2029. In particolare, la Rossa e il suo pilota di punta avrebbero già raggiunto un accordo di massima e sarebbero pronti a mettere tutto nero su bianco. A Leclerc sarebbe stato offerto un ingaggio a salire dai 25 milioni attuali fino ai 50 che incasserebbe nel caso in cui restasse in Ferrari sino alla scadenza. Decisamente diversa la posizione si Carlos Sainz, anch'egli in scadenza a fine 2024: i colloqui sono cominciati anche con lui che, però, non ha ancora deciso se sposare la causa della Rossa oppure no.

Lo spagnolo vorrebbe un contratto di almeno due anni, mentre la Ferrari sembra più propensa a mettere sul piatto un prolungamento per un solo anno lasciandosi la possibilità di cogliere eventuali opportunità che dovessero venire fuori nelle prossime due stagioni. Tra queste, ad esempio, Lando Norris, in scadenza nel 2025 con la McLaren. Proprio la scuderia inglese potrebbe essere la futura destinazione di Sainz, per il quale potrebbe anche liberarsi un posto in Red Bull in caso di addio di Sergio Perez.