La F1 vuole partire, ma il GP di Spa trema

Quando ripartirà la Formula 1? LIberty Media sta studiando un nuovo Mondiale ridotto, ma non sarà certo facile. In attesa del rinvio ufficiale di Le Castellet, in calendario il 28 giugno, la nuova ipotesi è quella di correre a porte chiuse il 5 luglio al Red Bull Ring a porte chiuse. Questa un'idea che piace a diversi team con la Red Bull a fare da capofila: "E' assolutamente fattibile", ha spiegato Horner. C'è stata l'apertura del governo austriaco, mentre dal Belgio arrivano notizie poco incoraggianti. Da Bruxelles, infatti, è arrivato lo stop a tutte gli eventi di massa fino al 31 agosto e la gara è in programma il 30 agosto.