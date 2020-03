La F1 avverte Bahrain e Vietnam: "Niente GP se un team viene escluso causa coronavirus"

La Formula 1 non è disposta ad affrontare una gara del Mondiale in un paese che impedisca a qualsiasi squadra di entrare a causa delle restrizioni per il coronavirus. E' il senso delle parole di Ross Brawn, responsabile Motorsport di Liberty Media. "Se ad una squadra viene impedito di entrare in un paese, non possiamo affrontare una gara. Non una del campionato del mondo, comunque, perché non sarebbe leale", ha detto.