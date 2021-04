La F1 approva la gara sprint al sabato: tre punti al primo

RIVOLUZIONE

Votata all'unanimità la proposta: una gara da 100 km

Rivoluzione in Formula 1: la Fia ha approvato all'unanimità la proposta delle Qualifiche Sprint al sabato, ossia una gara da 100 km che determinerà l'ordine di partenza della domenica. Cambia dunque il format del weekend con il venerdì in cui i piloti scenderanno in pista per le libere 1 e le qualifiche. La gara sprint assegnerà tre punti al vincitore, due al secondo e uno al terzo. Già nel 2021 si sperimenterà con tre GP, ma ancora non c'è la conferma ufficiale: dovrebbero essere Silverstone, Monza e forse Interlagos.

Grande entusiasmo per il presidente della Fia Jean Todt: "Sono lieto di vedere che la Formula 1 sta cercando nuovi modi per coinvolgere i suoi fan e ampliare lo spettacolo di un weekend di gara attraverso il concetto delle Qualifiche Sprint. È stato reso possibile grazie alla continua collaborazione tra la FIA, la Formula 1 e tutte le squadre. La F1 sta dimostrando di essere più forte che mai con tutte le parti interessate che lavorano insieme. Molto è stato fatto per garantire che gli aspetti sportivi, tecnici e finanziari del format siano equi“.

Soddisfazione anche da parte del numero uno del circus Stefano Domenicali: "Siamo entusiasti di questa nuova opportunità che porterà ai nostri fan un weekend di gara ancora più coinvolgente nel 2021. Vedere i piloti darsi battaglia per tre giorni sarà un’esperienza incredibile e sono sicuro che i piloti apprezzeranno la lotta. Sono lieto che tutte le squadre abbiano sostenuto questo piano“.

Per le qualifiche del venerdì i team avranno a disposizione cinque set esclusivamente di morbide. Al sabato ci sarà un’ora di prove libere al mattino con un set a libera scelta delle squadre. Nelle Qualifiche Sprint del sabato i team avranno a disposizione due set di gomme a scelta. La gara della domenica sarà affrontata con due set rimanenti. Il Parco Chiuso si applicherà dall’inizio delle qualifiche del venerdì, sarà vietato il cambio delle componenti principali. Dopo l’inizio delle Qualifiche Sprint ci sarà il regime di Full Parc Fermé.