L'Albania apre alla F1: l'ex pilota Wurz realizzerà un impianto vicino a Tirana

L'Albania ha fatto i primi passi per avvicinarsi all'automobilismo sportivo. Lirim Zendeli, pilota 23enne nato in Germania, ma con radici albanesi, è stato invitato dall'ambasciatore italiano a Tirana, Fabrizio Bucci, nel quadro di un'iniziativa con l'obiettivo di realizzare un circuito omologato per tutte le categorie (compresa quindi la F1) nella città di Elbasan, a circa 45 km dalla capitale.