La staffetta 4x100 quinta con 38"20 nella finale per il titolo delle World Relays

Nell'altra finale in cui era impegnata una squadra azzurra, la 4x400 donne con in pista Ilaria Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora e Rebecca Borga, chiude a sua volta in quinta posizione grazie al tempo di 3'26"40 nella prova vinta per il titolo dalla Spagna in 3'24"13, con l'argento per gli Stati Uniti in 3'24"72 e il bronzo per il Sudafrica con 3'24"84.