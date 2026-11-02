Kimi campione, l'età dell'innocenza lascia il posto a quella della consapevolezza

"Non cambierò il mio numero dodici per il numero uno del campione del mondo perché mi serve per rimanere me stesso, tenere i piedi per terra e divertirmi sempre". Ha il potenziale per diventare uno dei più grandi di sempre, Kimi Antonelli, ma il suo manifesto sta tutto in queste parole. Spontaneità destinata ad evolvere (lo sta già facendo) in carisma a diciotto carati, con un effetto dirompente sul mondo della Formula Uno. Solo molto raramente in passato un pilota, un campione del mondo, è riuscito a mettere tutti d'accordo e solo lui forse a mettere d'accordo i suoi stessi colleghi. Sì perché nella storia del motorsport i più grandi sono sempre stati personaggi divisivi: sia a ragione del dualismo con il loro principale avversario, sia nella loro"cifra" umana più intrinseca. Viene in entrambi i casi da pensare ad Ayrton Senna (non a caso il primo riferimento di Kimi) e alla sua sfida infinita con Alain Prost.