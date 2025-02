Kimi Antonelli: "A Melbourne con la mentalità vincente, ma punto ai primi sei

"In questi tre giorni le condizioni sono state molto mutevoli e non ci hanno di certo aiutato. La mia Mercedes ha avuto spesso un comportamento imprevedibile ma almeno nel terzo giorno le temperature sono state più in linea con quelle che dovremmo trovare nei primi Gran Premi e naturalmente anche qui. Ho badato soprattutto a concentrarmi su me stesso, sulla presa di confidenza con la macchina e con le gomme. Abbiamo provato più cose possibili, in modo da farci trovare più pronti in ogni situazione. A cosa punto per il Gran Premio d'Australia? Io vado là con la mentalità che serve naturalmente, che è la mentalità vincente. Però sono realista. È la mia gara d'esordio in Formula Uno, sarebbe bello chiudere la gare nei primi sei. Si vedrà. In ogni caso sono molto eccitato, oltretutto il tracciato dell'Albert Park mi piace molto. Rispetto alla nostra diretta concorrenza pensiamo di essere piuttosto forti sul time attack, anche se non siamo riusciti a svolgere fino in fondo questo tipo di lavoro nella giornata di giovedì e neanche in quella finale, a causa di un problema sulla macchina. Il team però ha fatto un gran lavoro, solo che non sappiamo in che condizioni abbiano girato i nostri avversari. Ok, la McLaren parte con i favori del pronostico, ma aspettiamo di andare a Melbourne..."