Jeddah Libere 1: Leclerc al comando: 2. Verstappen; Bottas 3. davanti a Sainz; Hamilton solo 9.

È del vincitore del GP del Bahrein il miglior tempo nel turno di prove che apre il programma del secondo appuntamento del Mondiale.

Stefano Gatti

Charles Leclerc e la Ferrari al comando della classifica del primo turno di prove libere del GP dell'Arabia Saudita: montando le supersoft, il ferrarista ha preceduto di 116 millesimi di secondo Max Verstappen che, da parte sua, ha messo a segno la sua performance con la gomma bianca. Alle spalle dei due piloti che hanno giganteggiato nel via stagionale di Sakhir, Valtteri Bottas conferma lo stato di grazia suo e dell'Alfa Romeo Sauber siglando il terzo tempo davanti all'altro ferrarista Carlos Sainz. Avvio di weekend complicato per la Mercedes: Lewis Hamilton non va oltre il nono tempo, George Russell è addirittura quindicesimo. Getty Images

Ripartono da dove avevano lasciato cinque giorni fa in Bahrein, Leclerc e la Ferrari: davanti a tutti ed in particolare a Max Verstappen che - dopo il doppio ko Red Bull all'esordio stagionale - punta a rifarsi con gli interessi. In altre parole, a vincere. Sono 116 i millesimi di vantaggio del monegasco sull'olandese, anche se con due mescole di pneumatici di differenza. Dietro ai due mattatori di Sakhir, importanti e convincemti conferme arrivano anche dall'altro "cavallino" Sainz e da Bottas con l'Alfa rossocrociata. Il finlandese riesce addirittura a fare meglio del madrileno, chiudendo terzo a 312 millesimi dalla vetta, mentre il ritardo del madrileno dal compagno di squadra ammonta a 367 millesimi. Buono il debutto saudita di Alpha Tauri: Pierre Gasly e Yuki Tsunoda occupano la terza fila "virtuale", staccati rispettivamente di 545 e 733 millesimi. Con Sergio Perez, settimo a 791 millesimi, si chiude la lista dei piloti capaci di restare nello stesso secondo della Ferrari di testa. La top ten si chiude infatti con il duo Alpine a... stringere d'assedio Lewis Hamilton. Ocon, il sette volte iridato ed Alonso (in quest'ordine dall'ottava alla decima piazza) "viaggiano" però con parecchio ritardo dai leader: Lewis nello specifico al limite del secondo e sei decimi.

Dalla seconda pagina del ranking non arrivano notizie incoraggianti dalle "malate" di Sakhir McLaren ed Aston Martin: dodicesimo e sedicesimo tempo per le "verdone" di Stroll e Hulkenberg. Va appena meglio al team di Woking ma Daniel Ricciardo e Lando Norris (undicesimo e tredicesimo) continuano a bussar alle porte della top ten ma nessunoi risponde... Sembra infine di essere tornati indietro al 2021 con il diciannovesimo ed il ventesimo tempo di Mick Schumacher e Kevin Magnussen (penultimo ed ultimo) ma patron Guenther Steiner è fiducioso che la vera Haas sia quella della corsa settimana a Sakhir.