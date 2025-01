Incidente per Hamilton a Barcellona: pilota illeso, danni alla SF-23

Al terzo giorno di attività al volante della Ferrati, primo incidente per Lewis Hamilton. Nel corso del suo turno di guida nella seconda giornata dei test di Barcellona, il sette volte iridato ha perso il controllo della SF-23 nel terzo settore del Montmelò, il complex di curve in successione che riporta al rettilineo dei box. Nessuna conseguenza fisica per sir Lewis ma apparentemente danni rilevanti alla monoposto per quanto riguarda appendici aerodinamiche e sospensioni. Non sono ancora note le ragioni dell'incidente, avvenuto nella tarda mattinata. In attesa di eventuali conferme ufficiali, si ipotizza un errore in frenata. Ricordiamo che - dopo il debutto-evento di un settimana fa a Fiorano, a Barcellona Hamilton è impegnato in un test più approfondito che prevede la possibilità di cercare la performance.